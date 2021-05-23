Salma tavukçuluk Çorum’da hızla yayılıyor

Son yıllarda ise, doğal gıdaya yönelimin artmasıyla birlikte, bu alanda “salma tavukçuluk” önemli bir yer tutmaya başladı. Tavukların kümeslere hapsedilmeden çayırlık açık alanda yetiştirilmesine “salma tavukçuluk” deniliyor. Bu tür çiftliklerde üretilen yumurtalar da daha organik kabul edildiği için “gezen tavuk yumurtası” olarak satılıyor.



Çorum’da da çok büyük kapasiteli olmamakla birlikte, bu tür tavuk çiftliklerinin giderek arttığı gözleniyor. Bu çiftlikler, genellikle “yarka” alıp açık alanda büyütüyor ve yumurtalarını “gezen tavuk yumurtası” olarak pazarlıyor. (Civciv, 140 günlük gelişim süreci sonunda yetişkin tavuk oluyor. Bundan önce ise, yumurtlama sürecinin başlangıcı olarak 117. günde yarka haline gelmiş oluyor.)

Çorum’daki pek çok salma tavukçuluk işletmesine yarka satan Konya’daki Acar Yarka Firması, sektörün gelişimine de önemli katkı sağlamış oluyor. 1991 yılından beri tavukçuluk sektörünün içinde olan ve Ramazan Acar tarafından kurulan firma, yıllık yarka üretim kapasitesini 1.5 milyona kadar çıkarmış durumda. Bolu Mudurnu’daki bir damızlık ve kuluçka tesisi de, 2016 yılında şirket bünyesine katılmış bulunuyor.



Acar Yarka Sahibi Resul Acar, “Üretici ve tedarikçilerimizle birlikte büyümeyi, tüketici ile bütünleşerek ulusal güç olmayı, kaliteyi her zaman ön planda tutan çalışma anlayışımızla yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz” derken, salma tavukçuluğun başlangıcından beri bu alanın içinde olduklarını da vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Salma tavukçuluk alanında yeni atılım yapacak girişimcileri doğgru yönlendirmeyi amaç edindik. Bu doğrultuda girişimcilere sektörel bilgiler vermekle kalmayıp, kümes ve ekipman temini ile anahtar teslim kümes kurulumlarını da hizmetlerimize ekledik. Amacımız, bu sektörün doğru yatırımcılarla buluşması ve sistemli bir şekilde ilerlemesidir. Devletimizin destekleriyle vatandaşlarımıza da hibe-destek konularında yardımcı oluyoruz.”

“Bölgelerin iklimlerine uygun kümes sistemleri, kümes ekipmanları ve tavuk türleri ile ilgili özgün projelerimizle Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veriyoruz. Kendi üretim ve bakım tesislerimizde büyüttüğümüz tavuklarımızı, müşterilerimizle buluşturuyoruz. Kaliteli civciv ve yarkalarımızla, ülkemizin büyüyen sektörüne yenilikler katmanın gururunu duyuroruz.”



(Haber Merkezi)