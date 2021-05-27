Salih İrem toprağa verildi
Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, Müteahhit-İnş. Yük. Müh. Salih İrem (81), Pazar günü geçirdiği mide kanaması sonucu tedavi altına alındığı Çorum Özel Hastanesi’nde sabah saat 04.15’te hayatını kaybetti.
Güncel 27.05.2021, 20:10
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Çorum esnafından merhum Nazım İrem’in oğlu, merhum Ayhan İrem’in kardeşi, Nazan İrem’in eşi, Siyaset Bilimci Prof.Dr. Nazım İrem’in babası olan Salih İrem’in cenazesi, saat 13.00’de Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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