Salı Pazarı açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Çarşamba Pazarı’nın ardından Salı Pazarı’nın da yeniden açılmasına karar verdi. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında önceki gün olağanüstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bazı yeni kararlar aldı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki olağanüstü toplantıda alınan karara göre Kale Mahallesi’nde her hafta Salı günleri kurulan ve 8 Eylül 2020 tarihli kararla kapatılan Salı Pazarı’nın 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm tedbir kararlarına uymak şartıyla yeniden açılmasına karar verildiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 21 Aralık 2020 tarih ve 21153 sayılı “Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu genelgesi de ele alındı.

Bakanlığın 31 Aralık 2020 günü saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 günü saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı da hatırlatılan toplantıda otel ve konaklama tesisleri içindeki lokanta ve restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet vereceği, otellerin yılbaşı için müzikli eğlence programı yapmasına veya DJ performansı dahil canlı müziğe kesinlikle müsaade edilmeyeceği, yılbaşı günü saat 22.00 itibariyle kayıttan da olsa müzik yayını yapılamayacağı; otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri Bakanlığı’nın 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağı, kolluk kuvvetlerinin müşterileri kontrol edeceği, kurallara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ve tedbirlere riayet etmeyenlere yönelik uygulanan cezaların tahsili konusunda da ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)