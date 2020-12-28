Salı Pazarı açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Çarşamba Pazarı’nın ardından Salı Pazarı’nın da yeniden açılmasına karar verdi. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında önceki gün olağanüstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bazı yeni kararlar aldı.

Valilik Toplantı Salonu’ndaki olağanüstü toplantıda alınan karara göre Kale Mahallesi’nde her hafta Salı günleri kurulan ve 8 Eylül 2020 tarihli kararla kapatılan Salı Pazarı’nın bugünden itibaren tüm tedbir kararlarına uymak şartıyla yeniden açılmasına karar verildiği bildirildi.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 21 Aralık 2020 tarih ve 21153 sayılı “Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu genelgesi de ele alındı. Buna göre otellerde 31 Aralık – 04 Ocak tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uyarınca yılbaşı eğlencesi düzenlenemeyecek, müzik yayını yapılamayacak ve bu konuda kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uygulayarak otel ve tesis müşterilerini kontrol edecek.

(Haber Merkezi)