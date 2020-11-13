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Salgın tedbirleri anlatıldı

Jandarma ekiplerdi “Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti” uygulamaları kapsamında bazı okullar ziyaret edilerek öğrenciler bilgilendirildi.

Güncel 13.11.2020, 19:55
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Salgın tedbirleri anlatıldı

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde bulunan Çitli Şehit Dursun Demirkol İlk ve Ortaokulu ve Ortaköy İlçesinde bulunan İncesu İlkokulu’ndaki öğrencilere “Jandarma Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Broşür” dağıtılarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca koronavirüs salgını kapsamında içinde bulunduğumuz kontrollü hayat dönemi ile ilgili olarak pandemi tedbirlerine azami riayet edilmesi hususunda da gerekli uyarılarda bulundu.

(Haber Merkezi)

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