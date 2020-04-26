“Salgın hastalıkların önlenmesinde veteriner hekimlerin katkısı büyüktür”

Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği, ülkemize ve dolaysıyla insan sağlığına sunmuş oldukları katkılar nedeniyle tüm veteriner hekimlere teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf eden, sağlıklı gıdalarla beslenmemiz için bütün güçleriyle çalışan veterinerlerin diğer sağlık çalışanları gibi her türlü ekonomik ve sosyal haklara kavuşması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, sağlıkta şiddet yasasının veteriner hekimleri de kapsaması gerektiğini kaydetti.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI VETERİNER HEKİMLERİ DE KAPSAMALI”

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı veteriner hekimlerin tüm gücüyle sahada olduğunu da sözlerine ekleyen Tahtasız, dünyada tüm sağlık çalışanlarının ‘Tek Sağlık’ konseptinde birleştiğini dile getirerek, Türkiye’nin de bu konuda bir adım atması gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Veteriner hekimler, ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır.

Başta insan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün dünyayı kuşatan Kovid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler, mücadele kapsamında sahada görev yapmaktadır.

Bir taraftan laboratuarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir.

Türkiye’de tüm sağlık çalışanları aynı konsept ile bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Kovid- 19 pandemisi ile bir kez daha yaşanarak görülmüştür. Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla “Tek Sağlık” konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması kapsamında özveri ile çalışan tüm veteriner hekimlerimizin gününü tebrik ediyoruz.”