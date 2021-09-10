Salgın hastalık psikoeğitim programı tamamladı

İlk olarak 19 Ağustos’ta il genelindeki okullarda görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların eğitimleri tamamlandı. 1-3 Eylül tarihlerinde ise merkez ilçe ve köylerinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanı bulunmayan okulların öğretmen ve idarecilerine yönelik “Psikolojik Sağlamlık” ve “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” eğitimleri öğretmen ve idarecilere aktarıldı.

19 Mayıs İlkokulu ve Çorum Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan faaliyetler 6 grup oturumunda gerçekleştirildi. Çorum Ram personellerinin eğitici olarak görev aldığı faaliyette okullarda öğrencilere uygulanacak psikoeğitim programı tüm yönleriyle tanıtıldı. 4 oturum 8 modülden oluşan program okullarda öğrencilere uygulanarak, öğrencilerin salgın hastalık sonrası okula uyum ve travmatik yaşantılarla baş etme becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. (Haber Merkezi)

