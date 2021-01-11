“Salgın döneminde Çorum’a 150 milyon destek sağladık”

Çorum Belediyesi tarafından DMO’dan satın alınan 59 araç için düzenlenen anahtar teslim törenine katılarak burada bir konuşma yapan Milletvekili Ceylan salgın döneminde ülke genelinde vatandaşlara 45 milyar TL, Çorumlulara ise 147 milyon 289 bin TL’lik destek ve yardım sağlandığını açıkladı. Ceylan bu yardımların sosyal koruma kalkanı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve biz bize yeterim Türkiyem kampanyası dahilinde dağıtıldığını da bildirdi.

Çorum Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın ve ekibinin iki yıllık süreçte Çorumluların menfaatine olan güzel işlere imza attığını, Nadık’tan Kapaklı’ya, Devane’den merkeze doğru hizmetlerin getirildiğini, Çimento’nun yerinin satın alınarak güzel bir proje ile Çorumluların hizmetine sunulacağını söyleyen Milletvekili Ceylan; “Belediye güzel işlere imza atarken bizler de hükümet olarak bu salgın sürecinde Çorumlulara 150 milyonluk destek sağladık. Bunlar kolay olmuyor. Bunlar hep Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oluyor. Cumhurbaşkanımızı milletten ayıramazsınız. Herkes aklını başına alsın. Türkiye düşmanlarıyla iş tutanları bu millet sandığa gömer. Çorum’a bakın onkoloji hastanesi açıyoruz. İnşaatına başlanan hastanede 100 yılın yatırımıdır. Eski stadyum yerine kurulacak Millet Bahçesi de 17 Mart’ta ihale edilecek. 18 yıldır Çorum’a 20 katrilyon yatırım yapmışız. Merak etmeyin hızlı treni de havalanını biz getiririz. Bizim derdimiz Çorum’a hizmet etmek. Biz Çorum sevdalısıyız. Bizi bu sevdadan vazgeçiremezler. Pandemi sürecinde Avrupa’nın halini gördük. Türkiye’nin sağlıkta dünyada ve Avrupa’da bir numara olduğunu son süreçte gösterdi. Bu zor günleri de atlatacağız. Nisan, Mayıs gibi rahatlarız. Emin olun 2021 yılı hepimiz için atılım yılı olacak. Mutluluk, huzur yılı olacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durun. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.

(Haber Merkezi)