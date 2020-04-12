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“Salgın devam ediyor, rehavete yol açacak tutumlar sakıncalı”

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede, Çorum’da da virüs testi pozitif çıkıp tedavi altına alınan hekim ve sağlık çalışanlarının bulunduğu belirtilerek, “Bu mücadeleyi büyük bir özveriyle yürüten hekim ve sağlık çalışanlarımızın daima yanındayız” denildi.

“Salgın devam ediyor, rehavete yol açacak tutumlar sakıncalı”

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede, Çorum’da da virüs testi pozitif çıkıp tedavi altına alınan hekim ve sağlık çalışanlarının bulunduğu belirtilerek, “Bu mücadeleyi büyük bir özveriyle yürüten hekim ve sağlık çalışanlarımızın daima yanındayız” denildi.

12 Nisan 2020 Pazar 21:59
“Salgın devam ediyor, rehavete yol açacak tutumlar sakıncalı”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Salgının henüz devam ettiği unutulmamalıdır. Bu süre zarfında, salgınla mücadelede rehavete yol açan açıklamalardan ve görüntülerden kaçınılmalı, sürecin yönetiminde şeffaflık devam etmeli ve bu dönemde her paydaşın katkısı değerlendirilmelidir.”

SALGINLA MÜCADELEYE HERKES KATKI VERMELİ

COVID’le mücadelede hekimlerimiz ve tüm ‘sağlık çalışanlarımız’ özveri ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Bu mücadele yapılırken maalesef en ön safta ‘sağlık çalışanları’ olduğu için en büyük yarayı da onlar almaktadır.

‘Sağlık çalışanları’ hem dış ortamda herkes kadar virüs riski taşımakta, hem çalıştıkları kliniklerde, hem de COVID’li hasta müdahalelerinde virüs yüküne maruz kalmaktadırlar.

Bugüne kadar COVID’den dolayı vefat eden değerli akademisyen hocalarımız ve hekimlerimizin haberini aldıkça çok büyük üzüntüler yaşadık. Her sağlık çalışanı yeri zor doldurulacak büyük bir değerdir. Şehrimizde de maalesef virüs testi pozitif olan ve tedavi altına alınan hekim ve diğer sağlık çalışanlarımız bulunmaktadır.

Çorum Tabip Odası olarak bu önemli mücadeleyi tereddütsüz yürüten tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Desteğimizin hep onlarla birlikte olduğunu kendilerine bildirmek isteriz.

mücadelenin sadece ‘sağlık çalışanlarıyla’ değil top yekûn bir mücadele olduğunu halkımıza tekrar hatırlatıyoruz. Evde kalıp izolasyon sağlanması, virüsün yayılmasını engelleyen en büyük koruyucu etkendir. Dışarı çıkmak zorunda olan kişilerin de mümkün olduğunca topluluğa girmemeleri, dış ortamda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymaları ve maske takmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. Halkımızdan devletimiz ve kamu görevlilerimizin aldığı önlemlere uymalarını, bu konuda onlara yardımcı olmalarını ve sağlık çalışanlarının da işlerini kolaylaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca koruyucu malzeme temini konusunda imkânı olan her vatandaşımızı maddi ve manevi her türlü destekle devletimize ve devletin yerel sağlık yönetimlerine desteğe çağırıyoruz.

Ayrıca yetkililerden her hekim ve sağlık çalışanı için her türlü koruyucu ekipmanın sağlanmasında eksiklik yaşanmamasını, çalışma ortamı ve bireysel riskleri artmış olanlara yönelik daha fazla önlem alınmasının sağlanmasını, hastane ve her türlü sağlık merkezlerinde oraya özgü çalışma koşulları dikkate alınarak ve burada çalışanların haklarını, sağlıklarını ve düşüncelerini dikkate alarak planlamaların yapılmasını beklediğimizi hatırlatıyoruz.

Bu konuda devletimize ve şehrimizdeki yetkili yöneticilere her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Salgının henüz devam ettiği unutulmamalıdır. Bu süre zarfında, salgınla mücadelede rehavete yol açan açıklamalardan ve görüntülerden kaçınılmalı, sürecin yönetiminde şeffaflık devam etmeli ve bu dönemde her paydaşın katkısı değerlendirilmelidir.

Saygılarımızla.

ÇORUM TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

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