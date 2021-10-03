Şakire Akkaya defnedildi
Güncel 03.10.2021, 23:21
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Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Bekir Sayın’ın anneannesi Şakire Akkaya hayatını kaybetti.
Merhum Derviş Hacı Menduh Akkaya'nın eşi olan Şakire Akkaya vefat etti. Akkaya’nın cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Aşgın ve Şanal cenazenin ardından Özel Kalem Müdürlüğü çalışan Bekir Sayın ve Akkaya ailesine başsağlığı dileklerini de iletti.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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