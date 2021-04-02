Şakir Aslanbuğa hayatını kaybetti

Ankara’da yaşayan Çorumlu hemşehrimiz Şakir Aslanbuğa, aleminyum zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

İddialara göre ağır metal zehirlenmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çorumlu Şakir Aslanbuğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Tuğlu köyü nüfusuna kayıtlı olan Şakir Aslanbuğa’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Merhumun cenazesi Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

