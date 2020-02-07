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Sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Çorum ve İstanbul’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı. 

Sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Çorum ve İstanbul’da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı. 

07 Şubat 2020 Cuma 17:24
Sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “Parada Sahtecilik” (TCK-197) suçuna yönelik, yapılan teknik ve projeli çalışma sonucunda Çorum ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet 100 TL sahte para, 69 adet uyuşturucu hap, 2 adet kuru-sıkı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 
Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 07.02.2020 17:26
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