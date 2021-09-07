Sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan tedarik ettikleri sahte paralarla Çorum'da canlı hayvan satın almaya çalıştığı belirlenen 2 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada, 100 liralık 79 sahte banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.