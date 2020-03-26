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Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı

Çorum'da sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. 

Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı

Çorum'da sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. 

26 Mart 2020 Perşembe 19:38
Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı. Bu çalışmalar kapsamında il merkezindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 39 adet 5 litrelik bidon içerisinde toplam 195 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 73 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır tıbbi amaçlı el ve cilt plastik dezenfektan şişeleri ele geçirildi. 
Sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. 

(İHA)

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