Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103544
ALTIN
271.129
DOLAR
5.7360
STERLİN
7.3660
EURO
6.3415

Şahiner’le buluştular

CHP Ankara Milletvekili hemşehrilerimiz Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.

Şahiner’le buluştular

CHP Ankara Milletvekili hemşehrilerimiz Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.

07 Kasım 2019 Perşembe 21:10
Şahiner’le buluştular

Başkan Şahiner, Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu’yu makamında ağırladı. Başkan Abdulkadir Şahiner, “Böyle güzel dostlarımızın bizleri makamımız da ziyaret etmeleri bizleri onurlandırıyor. Bizlerin eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Sayın Milletvekilimize ve Dernek Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Hakverdi ve Yollu da, “Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Başkanımızın Sungurlu’ya yaptığı güzel çalışmalarından dolayı kendisini tebrik etmek istedik” dediler. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
610 yaşlıya bakım hizmeti
610 yaşlıya bakım hizmeti
Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
Sıklık Tabiat Parkı’nda hayvan sayısı arttı
Güney Kore'den bir heyet Çorum’a geldi
Güney Kore'den bir heyet Çorum’a geldi
Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi
Öğrencilere mobil TIR ile trafik eğitimi verildi
Çorum City Car’dan müşteriye özel sürpriz
Çorum City Car’dan müşteriye özel sürpriz
Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet
Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim