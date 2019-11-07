Şahiner’le buluştular

Başkan Şahiner, Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Yollu’yu makamında ağırladı. Başkan Abdulkadir Şahiner, “Böyle güzel dostlarımızın bizleri makamımız da ziyaret etmeleri bizleri onurlandırıyor. Bizlerin eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Sayın Milletvekilimize ve Dernek Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Hakverdi ve Yollu da, “Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Başkanımızın Sungurlu’ya yaptığı güzel çalışmalarından dolayı kendisini tebrik etmek istedik” dediler. (Haber Merkezi)