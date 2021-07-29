Şahinbaş’a veda yemeği düzenlendi

Düzenlenen veda yemeğine, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan ve İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Yemekte konuşan İl Müdürü Sarı, Çorum tarımına yaptığı hizmetlerden dolayı Şahinbaş’a teşekkür ederek; “Müdürümüz elinden geldiğince gayretli ve başarılı işler çıkardı. Yeni görev yerinde daha faydalı ve kaliteli işler yapacağına inanıyorum. Hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ise yemeğe katılan ve katılamayan tüm dostlarına teşekkür etti. Çorum’da uzun yıllar boyunca çalışma fırsatı bulduğunu hatırlatan Şahinbaş, “İl Müdürlüğü ailesinin bir parçası olmaktan, Çorum’da hizmet etmekten memnunum. Tekrar görüşmek dileklerimle herkese teşekkür ediyorum. Her veda bir başlangıçtır” diye konuştu.

Yemek Yusuf Şahinbaş’a hediye takdimi ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

