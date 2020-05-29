Şahinbaş ve Pamuklu’dan Aşgın’a veda
Karaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Şahinbaş ile memleketi Tokat’a İl Müftüsü olarak atanan Abdullah Pamuklu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a veda ziyaretinde bulundu.
Güncel 29.05.2020, 19:43
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Çorum’da uzun yıllardır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Şahinbaş geçtiğimiz günlerde Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanmıştı. Uzun yıllardır ilimizde Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Pamuklu da memleketi Tokat’a İl Müftüsü olarak atanmıştı.
Şahinbaş ve Pamuklu ayrı ayrı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek veda etti. Aşgın, Ziyarette Şahinbaş ve Pamuklu’ya bugüne kadarki ilimize hizmetleri için teşekkür eden Başkan Aşgın, yeni görevinde de başarı dileyerek günün anısına hediye takdim etti.
(Haber Merkezi)
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