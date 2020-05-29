Şahinbaş ve Pamuklu’dan Aşgın’a veda

Çorum’da uzun yıllardır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Şahinbaş geçtiğimiz günlerde Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanmıştı. Uzun yıllardır ilimizde Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Pamuklu da memleketi Tokat’a İl Müftüsü olarak atanmıştı.

Şahinbaş ve Pamuklu ayrı ayrı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek veda etti. Aşgın, Ziyarette Şahinbaş ve Pamuklu’ya bugüne kadarki ilimize hizmetleri için teşekkür eden Başkan Aşgın, yeni görevinde de başarı dileyerek günün anısına hediye takdim etti.

(Haber Merkezi)