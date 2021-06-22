Şahin Özcanbaz’ın oğlu Serkan evleniyor
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ankara’da yaşayan iş insanı Şahin Özcanbaz’ın ve merhume Gülsen Özcanbaz’ın oğulları Serkan Özcanbaz, Safranbolu Kent müzesi Müdiresi Sibel Ünlü ile hayatını birleştirecek.
Güncel 22.06.2021, 18:56
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Genç çiftin düğünü, 16 Temmuz 2021 Cuma günü saat 20.00’de Karabük-Safranbolu Kolağası Butik Otel’de yapılacak.
ÇORUM HABER, Kezban-Bilgin Ünlü çiftini ve baba Şahin Özcanbaz’ı kutlar, Sibel ile Serkan’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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