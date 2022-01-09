Şahin: “Güler yüzlü hizmetimiz sürecek”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren güler yüzlü, hakkaniyetli, adil ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, “Yeni dönemde de sizlerin destekleriyle hizmet çıtamızı daha üst seviyelere çıkararak şoför ve nakliyeci esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



SEVGİ, SAYGI VE KARDEŞLİK MESAJI

Genel kurulun sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde tam bir şölen havasında geçeceğine vurgu yapan Tahsin Şahin, şunları kaydetti: “Odamızın ilkesi her zaman adalet, dürüstlük, eşitlik, samimiyet ve güven olmuştur. Şoför ve nakliyeci esnafımıza hizmetlerin en iyisini ve en güzelini sunabilmek için 7 gün 24 saat üyelerimizin hizmetinde ve yanında olduk. Tüm şoför esnafı arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ilkesiyle hareket ettik. Birlik ve beraberlik içinde sizlerden aldığım güç ile esnafımın sorunlarına, dertlerine çözüm bulmak üzere çıktığım bu yolda sizlerin güvenine layık olmaya çalıştım. Kamu kurumları ile iş birliği içerisinde, esnafımın haklarını ve menfaatlerini korumaya dün olduğu gibi bugünde, yarında devam edeceğim. Bu duygu ve düşünceler içerisinde genel kurulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyor, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

KARA MECİT’TEN DESTEK

Bu arada, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’e genel kurul öncesi odanın en eski üyelerinden Kara Mecit lakaplı Mecit Bendez de destek verdi. Kamyonuna taktırdığı korna ile bir döneme damga vuran ve kamuoyunda “Kara Mecit’in Kornası” gibi benzetmelerin yapıldığı Mecit Bendez, Tahsin Şahin’e destek için Kamyoncular Garajına gelerek başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

