Şahin Aras’ın oğlu Eray’a görkemli düğün

Feyza-Metin Pesener çiftinin mütercim-tercümanlık yapan kızları Didem ile Emine-Şahin Aras çiftinin bilgisayar mühendisi olan oğulları Eray’ın düğün töreni Cumartesi günü Anitta Otel Balo Salonu’nda yapıldı.

Genç çiftin nikâhları da düğün töreninde kıyıldı. Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakınmaz tarafından kıyılan nikâhta Didem&Eray çiftinin şahitliklerini AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Kadir Yalçın ve Işık Ural üstlendi.

Nikâhın ardından türkülerin sevilen ismi Havvanur’un sahne aldığı düğün töreni, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ÇORUM HABER, Feyza-Metin Pesener ve Emine-Şahin Aras çiftlerini kutlar, Didem ile Eray’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Taner ŞİMŞEK)