Sahabelerin puşideleri dualarla değiştirildi

İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin himayesinde ve hayırsever bir işadamının destekleriyle Hıdırlık’ta makamları bulunan Peygamber Efendimizin (S.A.V.) sahabelerinden Suheyb-i Rumi ve Ubeyde Gazi’ye ait türbelerdeki sandukaların üzerlerine serilen puşideler düzenlenen programda dualar eşliğinde değiştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol eşleri ile çok sayıda kişinin de katıldığı törende İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından puşideler değiştirildi.

Ayrıca Cuma namazı sonrası, sandukası ve içindeki 40 kat bohçası yenilenen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Yapılan açıklamada Puşide hakkında şu bilgilere yer verildi. “Puşide, İslam Medeniyetinde vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olmasının, insana verilen değerin, gösterilen saygının ve hürmetin bir işaretidir”

(Haber Merkezi)

