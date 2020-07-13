Sağmaca, görkemli bir gece ile yeniden hizmete başladı
Kuşsaray köyündeki Sağmaca Alabalık Restaurant, ünlü sanatçı Erdal Beyazgül’ün açık havadaki muhteşem konseriyle yeni dönemde kapılarını yeniden Çorumlulara açtı.
Güncel 13.07.2020, 19:53 13.07.2020, 19:56
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Sağmaca’nın yeni işletmecileri Hakan Yenidünya, Niyazi Özgan ve İşletme Müdürü, tanınmış eğitimci Muharrem Yenidünya, Çorumluların açık hava lokantası ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla, zengin mutfak, azami servis titizliği ve uygun fiyatlarla yola çıktıklarını söylediler.
Cumartesi akşamı konser programı, Tuğçe Kılıç’ın sahne almasıyla başladı. Ardından sahneye gelen Erdal Beyazgül, Sağmaca’nın konuklarına türkü dolu, coşkulu bir akşam yaşattı.
(Haber Merkezi)
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