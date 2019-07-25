Sağmaca Alabalık’tan Basın Bayramı jesti

Çorum merkeze 12 kilometre, Kuşsaray Köyü’ne ise 2 kilometre mesafede doğa ile içiçe yaklaşık 10 dönümlük bir alanda kurulu bulunan Sağmaca Alabalık ve Et Tesisleri Çorumlular başta olmak üzere çevre il ve ilçelere hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bir süredir Selami Bolat tarafından işletmesi yapılan ve haftanın 7 günü 24 saat süre ile açık olan Sağmaca Alabalık ve Et Tesisleri, Basın Bayramı nedeniyle bir program düzenledi. Çorum’daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Selami Bolat hem gazetecilerin bayramını kutladı hem de işletme hakkında bilgiler verdi.

Haftanın 7 günü 24 saat Çorumluları ve misafirlerine hizmet verdiklerini dile getiren Selami Bolat, yaz ve kış ayları için ayrı ayrı mekanları bulunduğunu, isteyen vatandaşların lokantalarından faydalandığı gibi mesireye kendi yiyeceklerini getirerek piknik yapabileceğini vurguladı.

İşletmede otopark, kapalı ve açık yiyecek bölümleri, çocuk oyun evi, mescit, alabalık yetiştirme tesisi başta olmak üzere özellikle çocuklar için at, köpek, tavuk, koyun gibi hayvanlara da evsahipliği yaptıklarını belirten Bolat, sıcak yaşam alanları ile doğanın her renginin bulunabildiği tesislerine tüm Çorumluları davet etti.

Doğa ile içiçe mekanlarının piknik, düğün; nişan gibi özel günler, toplantı ve parti gibi etkinliklere açık olduğunu anlatan Bolat, kırmızı et ve güveçte alabalığın yanı sıra canlı balık satışı ile de hizmet verdiklerini söyledi. İsteyen herkesin malzemeleri ile gelerek eğlenebilecekleri mekanlarında satışını yaptıkları et, tavuk, balık, yumurta ve yoğurt gibi ürünlerin hepsinin kendi imalatları olduğunu, yakın zamanda 100 kişilik kapalı mekanlarında canlı müzik programlarının başlayacağını dile getirdi.

Basın Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliğe katılımları için gazetecilere teşekkür eden Selami Bolat, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basına ilimiz adına yaptıkları çalışmalarda da başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)