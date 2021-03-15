“Sağlıkta sorunlar yumağı büyüyor”

Türkiye’de Covid-19 pandemisinde bir yıl geride bırakılırken, Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan “Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti” Araştırma Raporu’nun sağlık çalışanlarının Covid-19 sürecinde yaşadıkları sorunları gözler önüne serdiğini belirten Çiftçi, “Araştırma raporu sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramına gölge düşüren sorunlar yumağını ortaya koyarken, gelecek konusundaki kaygı ve umutsuzluklarına da ışık tutmaktadır. Çok çalışmaktan yorgun düşen, borç yükü altında ezilen, aradığı desteği bulamayan sağlık çalışanları, sorunlarının çözümü konusunda da umutsuz” dedi.

Çiftçi, hazırlanan rapor hakkında şu bilgileri verdi:

“Sağlık çalışanları, ağırlıkla orta düzeyde gelir elde etmektedirler. Bu noktada, aylık 4.500-5.500 TL gelir aralığı, sağlık çalışanları için neredeyse ortalama ücret düzeyini oluşturmaktadır (%42,4). Bunu %20,9 ile 5.500-7.500 TL gelir aralığı izlemektedir.

Her dört sağlık çalışanından neredeyse üçü (%72,8) gündelik yaşamlarını sürdürmek için borçlanmak zorunda kalmaktadır. Katılımcıların %89,9’u bu zorunluluğu bankalar aracılığıyla gidermek zorunda kalırken aile içinden ve diğer yakınlardan borçlananların oranı ise yaklaşık %10 düzeyindedir.

Sağlık çalışanlarının %82,8’i kredi kullanıcısıdır. Sağlık çalışanları, öncelikle gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için (%65,6-ihtiyaç kredisi ve %25,7-aylık kullanım dışında kredi kartı borcu) borçlanmaktadır.

Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarının %15,2’sinin mevcut işleri dışında ek iş yaptıklarını göstermektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ %21’İ COVİD-19 GEÇİRDİ

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %21,8’i Covid-19 geçirmiştir. Bunun yanında, Covid-19 yakın temaslısı olanların oranı ise %23,9’dur. Katılımcıların %54,3’ü, Covid-19 ile ilgili herhangi bir karantina süreci yaşamamıştır. Bu sonuçlardan hareketle, sağlık çalışanlarının yarıya yakını ya Covid-19 geçirmiş, ya da Covid-19 yakın temaslısı olduğu söylenebilir.

Pandemi süreci, sağlık çalışanlarının neredeyse yarısının (%49) kaygı ve korku hissi yaşamasına neden olmuştur. Bunu %26,4 ile mutsuz olduğu zamanların arttığını belirtenler izlemiştir. Bunun yanında, stres bozukluğu (%11,7), yalnızlık hissi (%7,2) ve depresyon (%4,8) da pandemi sürecinde sağlık çalışanları arasında gözlemlenen diğer psikolojik sorunlar olarak dikkati çekmektedir.” (Haber Merkezi)