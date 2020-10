“Sağlıkçıların verdiği emek görülmeli”

Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının aile yaşamını zedelediğini belirten Sağlık-Sen Başkanı Saatcı, bu durumun özellikle kreşe gitme yaşında çocuğu olanların nöbete ya da fazla mesaiye kaldığında bakıcı sorununu gündeme getirdiğini açıkladı. Ahmet Saatci, “Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek 24 saat esaslı kreş hizmetinin sunulması için çalışmalar yapmalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi için hem masada hem de sahada mücadele ediyoruz. Canımızı yakan sorunları tarihin çöplüğüne atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının en ön safta yer aldığını dile getirerek her zaman haksızlıkların karşısında durduklarını söyleyen Saatcı; “Hak ve özgürlüklere sahip çıkarak iş barışının sağlaması için mücadele ediyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz, çalışma hayatında barış ve huzurun tesis edilmesini istiyoruz. Sözleşmeli arkadaşlarımızın kadro beklentileri bir an önce yerine getirilmelidir. Sağlık çalışanlarımız her zaman milletimizin derdine derman olmuştur. Şimdi sıra yetkililerde. Sağlık çalışanlarımızın mutluluğu için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devlet sağlık çalışanlarımızın verdiği emeği görmeli. Bu emeğin karşılığı için adım atmaktan geri durmamalıdır” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının en can yakan sorununun döner sermaye sistemi olduğunu vurgulayan Ahmet Saatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık çalışanlarımızın döner sermaye adaletsizliği can yakmaya devam ediyor. Döner sermaye sistemindeki adaletsizlik, zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımızın canını yakıyor. Yetkililer hakkaniyetten uzak, adaletten yoksun, köhnemiş ve işlevselliğini yitirmiş olan bu sistemden geri adım atmalı. Çarkları pas tutmuş bu sistemle sağlık çalışanları alın terinin karşılığını alamaz. Döner sermaye sistemiyle ilgili tahlillerin ayrıntılı ve kusursuz bir şekilde yapılarak, hakkaniyetli bir dağılımın sağlanması gerekmektedir. Fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın döner sermaye mağduriyeti giderilmeli, Nöbet ve sabit ücretlerin genel bütçeden ödenmesi gerekmektedir. Maaşlarla ilgili olarak yapılan düzenlemeler sağlık çalışanlarının bir kısmını değil, tüm çalışanları kapsamalı. ek ödemeler genel bütçeden ödenmeli. İş yükü azalmalı, istihdam artırılmalı. Sağlık çalışanlarımızın yıllık izinleri yanmamalı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar Genel Sağlık Sigortasının dışına çıkarılmalı ki sağlık çalışanlarının önemini anlasın. Sağlık çalışanlarımızın sorunları ve talepleri acilen çözülmelidir”

