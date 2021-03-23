“Sağlık ve hayat sigortasının önemi pandemi ile bir kez daha görüldü”

Bankacılık, Sigortacılık ve İşletme mezunu olan ve Çorum’da 10 yıl boyunca özel bir bankada sigorta yönetmenliği yaptıktan sonra 2021 itibariyle kendi işyerini faaliyete geçiren Tuncay Doğan, Avrasya Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bupa Acıbadem Sigorta acentelikleri başta olmak üzere tüm sigortacılık alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Türkiye’de gelişmekte olan bireysel emeklilik, hayat ve sağlık sigortacılığı alanlarının Çorum’da da paralel büyümesine katkı sağlayacak bir hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını kaydeden Doğan, “Son dönemde içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlık ve hayat sigortasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bundan dolayı da Çorum halkının yarınlarını güzelleştirmek için çözümler üretmekteyiz. Ürünlerimizle bireyleri ve aileleri yaşamın getirebileceği beklenmedik risklere karşı güvence altına almaktayız” dedi.

Tuncay Doğan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No: 30/C adresinde faaliyet gösteriyor. (Haber Merkezi)

