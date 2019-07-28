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Sağlık Sen il başkanları Kızılcahamam’da toplandı

Sağlık-Sen, 6. Dönem 2. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı.

Sağlık Sen il başkanları Kızılcahamam’da toplandı

Sağlık-Sen, 6. Dönem 2. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:20
Sağlık Sen il başkanları Kızılcahamam’da toplandı

Sağlık-Sen Genel Merkez Yönetimi’nin ve tüm şube başkanlarının katıldığı Başkanlar Kurulu Toplantısı üç gün sürdü. İlk iki gün 5. Toplu Sözleşme Görüşmelerine dair konuların üzerinde durulduğu toplantıda son gün ise Sağlık-Sen Tüzük Tadili Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık çalışanlarının başlıca sıkıntıları olan Döner Sermaye sisteminin revize edilmesi, sözleşmeli (4/B - 45/A) personelin kadroya geçirilmesi, Çalışma koşullarının düzeltilmesi, Sabit ödemelerin genel bütçeden ödenmesi vb. konularda fikirlerin dile getirildiğini dile getirdi. (Haber Merkezi)

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