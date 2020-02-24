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Sağlık personelinden Şifalı Nağmeler Korosu

Çorum’da Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde kurulan “Şifalı Nağmeler” isimli koro ilk konserine hazırlanıyor.

Sağlık personelinden Şifalı Nağmeler Korosu

Çorum’da Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde kurulan “Şifalı Nağmeler” isimli koro ilk konserine hazırlanıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:10
Sağlık personelinden Şifalı Nağmeler Korosu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Arslan Erkan ve Eğitim Ar-Ge Koordinatörü Esin Eser tarafından 11 Aralık 2019 günü kurulan “Şifalı Nağmeler Türk Müziği Hastane Korosu” 14 Mart Tıp Bayramı’nda vereceği iki konsere hazırlanıyor.

Türk Müziği'ne gönül veren doktorlar, hemşire, eczacı, sağlık ve idari personelinde katılımıyla Koro Başkanı Bestekar Halil Özçelebi ve Koro Şefi Behiye Özeşer ile birlikte her hafta Pazartesi ve Cuma günleri mesai bitiminde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Şehit Muzaffer Karaca Konferans Salonu’nda toplanan 25 kişilik koro ilk konserini Tıp Bayramı dolayısıyla 13 Mart 2020 Cuma günü Hastanenin Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda; ikinci konserini ise 15 Mart 2020 Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumlu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada halka açık olan konserlere tüm müzikseverler davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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