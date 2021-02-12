Sağlık Müdürlüğü’nden sigaraya karşı kapsamlı uyarı kampanyası

“9 Şubat Sigara Bırakma Günü’nde Dünya’da çoğu kişi bu günü başlangıç olarak kabul edip, sigarayı bırakıyor. Sigara içiciler bu günü geri kalan sağlıklı hayatının başlangıcı olarak değerlendirebilirler. Kalp hızı, kan basıncı düzensizliği gibi sigaranın olumsuz kalp etkileri, sigarayı bırakınca ilk günde, dolaşım ve akciğer fonksiyonları ise birkaç haftada daha iyi hale gelir. Kalp krizi riski birkaç yıl içinde göreceli olarak azalır.

Sigara bırakmak için kararlılık önemlidir. Kişi sigara bırakmaya karar verdiyse bir gün belirleyip sigarayı o gün bırakmalıdır, tek bir sigara dahi içmemelidir. Kişinin sigara bırakma döneminde yakınları ve ailesinden destek alması önemlidir. Bağımlılık düzeyi yüksekse farmakolojik tedaviler de bırakmayı kolaylaştırmaktadır.

Dünyada sigara içen yetişkin nüfusun hemen hemen dörtte biri bağımlıdır. Sigara içenlerin pek az bir bölümü tam anlamıyla sigaraya bağlı sağlık sorunlarını bilmektedir. Sigara içicilerin büyük bir kısmı özellikle zararlarının bilincindeyse bırakmayı isterler. Fakat nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi nedeniyle bırakmakta zorlanırlar.

Sigara bırakmada zorlansa da bir grup bağımlı kendi isteğiyle profesyonel destek almadan bırakabilmektedirler. Profesyonel destek alan grupta ise bırakma oranlarının çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ülkemizde sigarayı bırakmak isteyen sigara içicileri, 171 Sigara Bıraktırma Hatlarını arayabilirler ya da sigara bıraktırma polikliniklerinden destek alabilirler.”