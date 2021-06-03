“Sağlık için ormanların çoğaltılması gerekiyor”

Orman İşletme İl Müdürlüğü 2021 iş programı doğrultusunda bölgedeki orman varlığını geliştirmek için bakım, üretim ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde orman işletme müdürlükleri eliyle sürdürülen çalışmaların denetim ve incelemeleri Bölge Müdürü Oflu ve şube müdürleri tarafından sürdürülüyor.



Bölge Müdürü Oflu, beraberindeki İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla ile birlikte Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretlerinde İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp tarafından karşılanarak bölgede yürütülen ormancılık çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Heyet daha sonra Zeytin Orman İşletme Şefliği’nin 160 ve 161 numaralı bölmelerinde kayın, karaçam ve sarıçam ormanlarında yapılan bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Gerçekleştirilen bakım neticesinde üretilen orman emvalinin standardizasyonlara uygunluğunu denetleyerek üretimde çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Oflu, değerlendirme ve talimatlarını aktardı.

Orman Bölge Müdürü Halil Oflu Kovid 19 tedbirleri kapsamında 18 günlük tam kapanma döneminde de çalışmalarının sürdüğünü belirterek; “Ormancılık faaliyetleri doğa koşullarıyla birlikte hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Mevsimi ve döneminde yapmadığımız silvikültür ve ağaçlandırma faaliyetimiz bir yılımızın heba olmasına neden olur. Bilim ve hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan Kovid 19 tedbirlerine harfiyen uyarak ve kısıtlama tedbirleri için gerekli izinleri alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnsan için sağlık, sağlık için ise ormanlarımızın çoğaltılması gerekiyor” dedi.

(Haber Merkezi)

