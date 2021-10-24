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“Sağlık için, haftada en az iki kez balık tüketmelisiniz”

Çorum’un balıkçılık sektöründeki “yüz akı” markası Karaoğlan, yeni balık sezonuna da, bol çeşit ve uygun fiyat politikasıyla yine güçlü biçimde girdi. Kaliteli ve taze balıklarını, hijyenik koşullarda müşterilerine sunan Karaoğlan, güleryüzlü hizmet anlayışıyla da Çorumluların tercihi olmaya devam ediyor. 

Güncel 24.10.2021, 18:50
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“Sağlık için, haftada en az iki kez balık tüketmelisiniz”

Karaoğlan Grup ortaklarından Murat Gümüş, sağlıklı besin kaynağı balığın haftada en az iki kez tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Piyasanın genel durumu ile kıyaslandığı zaman, balık fiyatlarının son derece makul düzeyde kaldığı anlaşılacaktır. Dolayısıyla, kış döneminde balık tercihi, hem sağlık, hem de aile bütçesi açısından çok doğru olacaktır.” dedi. 
Murat Gümüş’ün verdiği bilgiye göre, şu anda hamsinin kilosu 20 lira. İstavrit 15-20, mezgit 30-35, barbun 40-50, çinekop 30-40, tane olarak lüfer 30-35 lira. Fiyatların uygunluğu nedeniyle, balığa rağbetin de çok fazla olduğu gözleniyor. Palamutun az oluşuna bakılarak, bu sezon hamsinin bol olacağı tahmin ediliyor. 
Deniz balıklarında fiyatın, genel piyasadan etkilenmediğini, az ya da çok çıkmasıyla ilgili olduğunu belirten Murat Gümüş, “Restoranlarımızda da talep çok iyi. Hamsi, elbette başı çekiyor. Bir porsiyon hamsi, salata ile birlikte 20 lira. Evdeki zahmetine katlanmaktansa, balığı restoranda yemek çok daha avantajlı. Restoranlarımızda da, satış yerlerimizde olduğu gibi en güzel hizmeti veriyoruz.” diye konuştu. 
Karaoğlan’ın Bahabey, Buharaevler, Mimar Sinan ve Cuma Pazarı’nda 4 satış yeri, Bahabey ve Buhara’da iki balık restoranı var. 


Karaoğlan Balıkçılık sahiplerinden Murat Gümüş, balık fiyatlarının uygun olduğunu söylüyor. 

Karaoğlan Balıkçılık’ın Bahabey Caddesi’ndeki ve Buharaevler’deki satış yerleri…


Karaoğlan Balıkçılık’ta, balık dışında diğer deniz ürünleri de bulunuyor. Fotoğrafta Murat Gümüş, ahtapotu gösterirken…


Restoran Şefi Gökçe Baş…


Bahabey Şubesi’nde balık temizliği…


Karaoğlan’ın balık restoranlarına ilgi büyük…

Buhara Restoran Müdürü Ahmet Gümüş.


Karaoğlan’ın balık sonrası için ünlü spesiyali tahinli kabak tatlısı…


Buharaevler Şubesi’nde bol çeşit…

Buharaevler balık restoranında personelden bir grup…


Buharaevler’de balığı temizleyip müşterinin işini kolaylaştıran ekip…

(Aliye ÖNCEL) 
 

#Karaoğlan #Karaoğlan Grup #Murat Gümüş #balık #balıkçılık #balık sezonu
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