Sağlık için 4 bin paket süt

Sağlık çalışanları ve hastanede yatan hastalar için 4 bin adet sütün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çorum Özel ve Elitpark Hastaneleri’ne dağıtımı yapıldı.

Sütleri İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’nın da hazır bulunduğu ortamda teslim eden Birlik Başkanı Yılmaz Kaya tüm dünyada yayılan koronavirüs salgınına karşı kamu görevlilerinin canla başla mücadele ettiğini onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, günde onlarca hastayı muayene eden ve uykusuz günler geçiren kamu görevlilerini alkışlamakla kalmadıklarını, böyle bir dönemde özellikle sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade eden Kaya, gecesini gündüzüne katan, özveri ile görevini yerine getiren, canını ortaya koyan sağlıkçılara minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)