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“Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı”

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele verdiğini belirterek, “Sağlık ordumuz cephede göğüs göğse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık Bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakâr kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum” dedi.

“Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı”

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele verdiğini belirterek, “Sağlık ordumuz cephede göğüs göğse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın korona virüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık Bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakâr kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın korona virüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum” dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:58
“Sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalı”

Bu süreçte önceliğin sağlık çalışanlarının sağlığının korunması olduğunu kaydeden Gök, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanımızda “koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız.” demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır.

Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa sahip çalışanların durumudur. Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmelidir. Kronik hastaların yaşlılar gibi risk grubunda olduğu düşünüldüğünde bunun bir zaruret olduğu açıktır.

Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları için de gereken yapılmalı ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir.

Sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele verirken bazı işgüzar yöneticilerin, çalışma düzenlerini bahane ederek nöbet parası vermeyeceğiz, kesinti yapacağız, ödemede bulunmayacağız gibi söylemlerle sağlık çalışanlarının karşısına çıktıkları görülmektedir.

Böyle yapanlara hatırlatıyorum; bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir. Türk Milletinin sağlığı, Türk devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücadeledir. Siz de bunun idrakine varın; kahramanların moral ve motivasyonunu bozacak iş ve işlemlerden uzak durun!

Verilen mücadelenin değeri ölçülemezken, bir de çalışandan kesinti yapmaya kalkanlar kime ve neye hizmet ettiklerini ve ne yaptıklarını iyi düşünsünler.

Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için necip Türk milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır.” (Haber Merkezi)

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