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“Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”

Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, ebelerin ve tüm sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesini ve onları sevindirecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

24 Nisan 2020 Cuma 19:11
“Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli”

21-28 Nisan tarihlerinde kutlanan Ebeler Haftası’nı ülke olarak salgına karşı verilen bir mücadele ile karşıladıklarını kaydeden Gök, “Tüm sağlık çalışanları her türlü olumsuzluğa rağmen kahramanca bir mücadele veriyorlar. Fedakârlıkta bulunuyorlar, kendi evlatlarından ayrılar ama ailelerin bebeklerine kavuşmasını sağlıyorlar. Özverili ile sağlık hizmetinin sürmesinin yanında salgınla mücadelede de verilen görevleri yerine getiriyorlar.

Çalışanlarımızın hepsi ayrı bir kahraman, hepsinin farklı bir fedakârlığı ekranlara yansıyor, milletin sağlığı için devletin verdiği görevle nelerden vazgeçtiklerine nelere sabrettiklerini herkes görüyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının bugün ek ödemelerdeki adaletsizlik nedeniyle mağdur edildiğini belirten Gök, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Adil bir şekilde mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme istiyorlar.

Vekil ebe hemşirelerimiz yıllardır kadro bekliyorlar. Sözleşmeli çalışanlar hak ettikleri kadroların kendilerine verilmesini talep ediyorlar.

Salgınla mücadelenin kahramanlarının emeklerinin karşılığı ödenmez. Onlarda bunu milli bir vazife olarak bir karşılık beklemeden yapıyorlar.

Ama sorunlarını çözmek, mağduriyetlerinin gidermek kahramanlarımız için yapılacak en önemli iştir.

Bu düşüncelerle fedakârlık gerektiren mesleğin cefakâr çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın Ebeler Haftasını kutluyor, bu haftanın sorunların çözülmesinde adımların atıldığı bir hafta olmasını temenni ediyoruz.

Millet olarak sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmak temennisiyle salgına karşı kahramanca bir mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz.” (Haber Merkezi)

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