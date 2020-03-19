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“Sağlık çalışanlarının alın terine gölge düşürülemez”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Türk Tabipler Birliği tarafından Koronavirüsle ilgili açıklama yapıldığını belirterek, ülkede başta kamu yönetimi olmak üzere her kurumun ve her bireyin Koronavirüs tehdidiyle mücadele ettiği bir süreçte, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) önceki gün yaptığı açıklamadaki bazı ifadeleri talihsizlik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

“Sağlık çalışanlarının alın terine gölge düşürülemez”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Türk Tabipler Birliği tarafından Koronavirüsle ilgili açıklama yapıldığını belirterek, ülkede başta kamu yönetimi olmak üzere her kurumun ve her bireyin Koronavirüs tehdidiyle mücadele ettiği bir süreçte, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) önceki gün yaptığı açıklamadaki bazı ifadeleri talihsizlik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

19 Mart 2020 Perşembe 19:53
“Sağlık çalışanlarının alın terine gölge düşürülemez”

Ortada somut bir veri yokken toplum nezdinde bu hususta şüpheler uyandırmaya kalkmanın, sağlık çalışanlarının alın terlerine de gölge düşüreceğini belirten Saatcı,"Duyumlara dayalı açıklama yapmanın toplumun önemli bir kesiminde tepkilere yol açan açıklamalarını duyumlara dayandıran TTB, Koronavirüse yakalanmış hasta sayısının açıklanan resmi sayıların üzerinde olduğunu iddia etmiştir. İyi niyetle bağdaşmayan bu açıklamanın, insanların kafasında şüpheler uyandırmak suretiyle Koronavirüsle mücadeleye sekte vurma amacı taşıdığı açıktır” dedi. Salgın veya salgın riskiyle mücadelede yetkili otoriteye güvenin her şeyin başı olduğunu anlatan Saatcı, ortada somut bir veri yokken toplum nezdinde bu hususta şüpheler uyandırmaya kalkmanın, sağlık çalışanlarının alın terlerine de gölge düşüreceğini kaydetti. Hangi ideolojik körlükle yapılmış olursa olsun, buna da kimsenin hakkı olamayacağını belirten Saatcı, “Sağlık çalışanlarının en büyük örgütlü yapısı olarak, süreci başından beri takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın bu husustaki gayret ve çalışmalarının yakın şahidi olduğumuz gibi sahadaki her türlü gelişmenin düzenli olarak kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıldığını da biliyoruz. Ayrıca Bakanlık, yapılan her işi ve atılan her adımı en ince ayrıntısına kadar sık sık paylaşmaktadır. Aksi de zaten düşünülemez, zira kolektif mücadelenin doğası bunu gerektirir.

Salgın tehlikesiyle mücadelede herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması, bunun dışındakileri dikkate almaması mücadelenin sıhhati ve kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Varlıkları ile milletimize güven veren, mücadeleleriyle insanımızın yaşama sevincine değer katan, fedakarlıklarıyla yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlayan sağlık çalışanlarımızın bu illetin üstesinden milletimizin desteğiyle geleceğine yürekten inanıyoruz. Ayrıca Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında, milletinin geleceği için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

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