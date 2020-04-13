Sağlık çalışanlarına teşekkür

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Aşgın ziyarette Sezikli’ye meyve ikramında da bulundu.

Başhekim Sezikli de Başkan Aşgın’a nazik ziyareti için teşekkür ederek bu ziyaretin sağlıkçıların moralini yükselterek motivasyonunu artırdığını dile getirdi. Başkan Aşgın ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Bu zor günlerin büyük kahramanları olan sağlık çalışanlarımızı bir kez daha ziyaret ettik. Tüm Çorum adına onlara “iyi ki varsınız” dedik. #BirlikteBaşaracağız” görüşüne yer verdi.

Öte yandan ziyaret kapsamında Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da hastanede görevli sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)