“Sağlık çalışanlarına şiddet kabul edilemez”

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu, Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nde maske takması konusunda uyarılan iki kişinin, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddete yeltenmelerini kınadı. Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:

“Sağlık çalışanlarının çok zorlu şartlarda çalıştığı ve zorluk derecesinin Covid 19 pandemisi nedeniyle gün geçtikçe arttığı herkes tarafından bilinmektedir. Buna rağmen sağlıkta şiddet haberlerine sık sık şahit olmaktayız.

Büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu olaylardan birisi de ilimizde bulunan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşmiştir. İki kişinin maske takmaları konusunda Aile Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından uyarılması neticesinde gelişen olaylarda görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmışlardır.

Büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. İnsan sağlığının her şeyden üstün olduğu bir hayatta sağlık dağıtan ellere karşı reva görülen onur kırıcı ve kalpleri yaralayan şiddet; onarılması imkansız derin yaralar açmaktadır. Halbuki şifa veren ellere vefa gösterilmesi gerekmektedir.

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bu ve bunun gibi menfur olayların her zaman takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın daima yanında olup onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan tüm saldırıları şiddetle kınıyor ve arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” (Haber Merkezi)

