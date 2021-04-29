“Sağlık çalışanları yine hayal kırıklığına uğradı”

Bir önceki kapanma sürecinde olduğu gibi alternatif tedbirler ortaya konmadan kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılmasının sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirten Saatcı, “Beklentileri, geçmiş tecrübelerin dikkate alınarak, yüklerinin hafiflemesi, gözlerinin arkada kalmamasıydı. Ne yazık ki yine tam tersi bir tabloyla karşılaştılar. Bir önceki kapanma sürecinde olduğu gibi alternatif tedbirler ortaya konmadan kreş ve okul öncesi eğitim kurumları kapatıldı. Çocuğu olup da bir başına yaşayan veyahut karı-koca sağlık çalışanları ne yapacak, nasıl yapacak maalesef hiç düşünülmedi bile. Bakıma muhtaç aile fertlerinin yükümlülüğünü taşıyan binlerce sağlık çalışanı için de aynı durum geçerli. Evlerinden çok hastaneleri, çocuklarından ve bakıma muhtaç yakınlarından çok hastalarını gören sağlık çalışanlarının, yasaklı günlerde ne yapması gerektiğine Bakanlığın açıklık getirmesi gerekir. Acı sonuçlar doğuran bu filmi, bir önceki kapanma sürecinde sendika olarak görmüş ve yetkilileri uyarmıştık. Küçük çocukları ve bakıma muhtaç yakınlarının yer aldığı çaresizlik denizinde, on binlerce sağlık çalışanı günlerce adeta çırpınıp durmuştu. İzin, istifa, emeklilik ve esnek çalışma haklarından muaf tutuldukları için kendileri işte, akılları sürekli evde kalmıştı. O süreçte bazı çocukların hayatını kaybettiği trajik olaylara da tanık olmuştuk. O dönem vermiş olduğumuz mücadeleler ve uzun uğraşlar neticesinde, yanlıştan geri dönülmesini sağlamıştık. Şimdi tüm bunlar olmamış, yaşanmamış gibi benzer uygulamaları yürürlüğe sokmayı izah etmek ve sağlık çalışanlarının da buna rıza göstermesini beklemek mümkün değildir. Bakanlığa düşen, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek, sorunlarını çözmek, önlerini açmak ve motivasyonlarını artırmaktır” ifadelerini kullandı.

Ücretlerinde herhangi bir iyileştirme yapmadan, salgınla mücadelelerini takdir noktasında herhangi bir ilave ödeme sunmadan, dahası ek ödeme sistemindeki mevcut haksızlıklar orta yerde dururken, sağlık çalışanlarının gücünü bir de bu hesapsız uygulamalarla test etmeye kalkmanın izahının olamayacağını ifade eden Saatcı, “Siyasi irade tavrını ve tercihini, sorun üretmek yerine, çözüm ortaya koymaktan yana kullanmalıdır. Böyle yapıldığı takdirde sağlık çalışanlarının çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığı inancındayız. Küçük çocuğu ya da bakıma muhtaç yakını bulunan sağlık çalışanlarına, bu sürece özel bakıcı desteği sunulması ve bu durumdaki emekçilerin esnek çalışma hakkından yararlandırılmaları, çözüm yolunda atılabilecek adımlardan biri olabilir” dedi. (Haber Merkezi)

