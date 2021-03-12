“Sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi bekliyor”

Yaptıkları görev itibariyle kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarının yeni bir 14 Mart Tıp Bayramı’na daha çözüm bekleyen sorunlarla girdiğini belirten Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Yeni Türkiye’de sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanları, var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart’ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler” şeklinde konuştu.

Öncelikle döner sermaye sistemindeki adaletsizliğin sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirten Saatcı, aynı görevde çalışan sağlık çalışanları arasında farklı oranda döner sermaye ücreti alınmasının önemli bir haksızlık olduğunu, bu durumun başta hiçbir meslek grubunda görülmediğini kaydetti.

Eşit durumda olan ancak farklı karakolda çalışan iki polis memuru veya iki farklı okuldaki öğretmenlerin farklı ücret almadığını hatırlatan Saatcı, “Ancak unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanları farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamaktadır. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi Sağlık-Sen olarak önceliklerimiz arasındadır ve bu adaletsizlik çözülene kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunun için öncelikli olarak mevcut döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmelidir” dedi.

Sağlık çalışanlarının beklediği diğer bir konunun da 3600 ek gösterge olduğunu, ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesini, diğer sağlık çalışanları ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesini beklediklerini anlatan Ahmet Saatcı, konunun bir takvime bağlanarak çözülmesini gerektiğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca hizmet yapmasına rağmen bu hizmetin karşılığını alamadığını söyleyen Ahmet Saatcı; “Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, hasta memnuniyeti artarken maalesef sağlık çalışanlarımız için bu durum aksi yönde gelişmektedir. İstihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezilen, nöbetlerden kendilerine, ailelerine zaman ayıramayan sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti, Dünya Sağlık Örgütü istihdam rakamlarının uygulanmasıyla çözülecektir. Yine çalışanlarımızın yıllardır çözüm beklediği fiili hizmet süresi zammı, sağlık hizmetleri sınıfından sayılan bütün unvanları kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmeli, çalışanına sahip çıkmalıdır. Sağlık-Sen olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapacağımızın bilinmesini isteriz. Unutulmamalıdır ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. 14 Mart’ın sağlık çalışanları için gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini gerçek anlamda karşılayan açıklamalar yapılması, sorunların çözümü için somut adımlar atılması önemli bir noktadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bugünün sorunlarının çözümüne vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)