Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “söyleşi” programları başladı

İlk programda, Doç.Dr.Nuriye Büyükkayacı Duman, “Rahim ağzı kanseri, korunma ve aşılanma”, Doç.Dr. Gülay Yılmazel, “Covid-19 süreci ve halk sağlığına yönelik önlemler, Dr. Öğretim Üyesi Filiz Selen ise “Pandemi döneminde diyabet yönetimi” konusunu değerlendirdi.

İkinci program, 15 Haziran 2021 Salı günü yine saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, haftada bir zoom üzerinden, Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt.Üyesi Muhammet Çankaya’nın moderatörlüğünde düzenlenecek programlara, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet bölümlerinden öğretim elemanlarının katılacağını açıklamıştı. (Haber Merkezi)

