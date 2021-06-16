Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin seri panelleri ilgiyle izleniyor
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin toplumu sağlık konularında aydınlatmaya yönelik haftada bir düzenlenen panelleri, halk arasında ilgiyle izleniyor.
Güncel 16.06.2021, 19:48
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Hitit Üniversitesi YouTube kanalından, Dr. Öğr.Üyesi Muhammet Çankaya’nın moderatörlüğünde önceki akşam gerçekleştirilen son panelde, Dr.Öğr.Ü. Sabiha Aydoğdu, “Probiyotikler, artıları, eksileri ve bilinmeyenleri”, Dr.Öğr.Ü. Çiğdem Dönmez Güngüneş “Toksikolojik bakış açısıyla gıda güvenliği”, Arş,Gör.Dr. Ayşe Burcu Başçı ise “İlköğretim döneminde sağlıklı beslenme uygulamaları” konularını işlediler. (Haber Merkezi)
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