Sağlık Bakanlığı: 'E-Nabız sistemi üzerinden yerli aşıya gönüllü olabilirsiniz'
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için E-Nabız sistemine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiğini duyurdu.
Güncel 12.06.2021, 01:26
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Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için http://enabiz.gov.tr web sitesine 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonu eklendi" ifadeleri yer aldı.
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