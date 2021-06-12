Sağlık Bakanlığı: 'E-Nabız sistemi üzerinden yerli aşıya gönüllü olabilirsiniz'

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için http://enabiz.gov.tr web sitesine 'Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol' butonu eklendi" ifadeleri yer aldı.