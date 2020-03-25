Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
89063
ALTIN
332.405
DOLAR
6.4521
STERLİN
7.6202
EURO
6.9703

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:46
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.03.2020 00:17
İlgili Haberler
'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
Kamu bankalarının yeni desteği işletmelere nefes aldıracak
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek
"Koronavirüs salgınından olabilecek en az hasarla çıkacağız"
"Koronavirüs salgınından olabilecek en az hasarla çıkacağız"
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Öğrencileri için dua ediyor
Öğrencileri için dua ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim