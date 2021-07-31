Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında, turuncu ve sarıya geçen iller hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bazı illerin Kovid-19 riski açısından son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı yüksek riskli il (turuncu) kategorisinden orta riskli il (sarı) kategorisine geçti."