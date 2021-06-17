Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek” ifadelerine yer verdi. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre illerin dağılımı şu şekilde oldu:

Adana: 7,7

Adıyaman: 18,34

Afyon: 55,37

Ağrı: 80,12

Aksaray: 34,99

Amasya: 30,7

Ankara: 94,87

Antalya: 28,49

Ardahan: 45,76

Artvin: 44,84

Aydın: 16,53

Balıkesir: 51,92

Bartın: 64,33

Batman: 41,59

Bayburt: 58,6

Bilecik: 66,3

Bingöl: 30,52

Bitlis: 76,64

Bolu: 107,05

Burdur: 37,07

Bursa: 49,29

Çanakkale: 39,7

Çankırı: 66

Çorum: 80,36

Denizli: 49,48

Diyarbakır: 52,88

Düzce:74,3

Edirne: 16,43

Elazığ: 52,55

Erzincan: 88,3

Erzurum: 95,08

Eskişehir: 99,79

Gaziantep: 37,84

Giresun: 52,15

Gümüşhane: 98,8

Hakkari: 39,57

Hatay: 5,97

Iğdır: 16,89

Isparta: 76,54

İstanbul: 55,2

İzmir: 32,04

Kahramanmaraş: 19,35

Karabük: 41,05

Karaman: 49,43

Kars: 129,51

Kastamonu: 70,41

Kayseri: 86,46

Kırıkkale: 54,9

Kırklareli: 58,05

Kırşehir: 56,78

Kilis: 28,71

Kocaeli: 62,49

Konya: 49,29

Kütahya: 88,26

Malatya: 55,82

Manisa: 34,95

Mardin: 37,79

Mersin: 16,48

Muğla: 33,37

Muş: 52,54

Nevşehir: 39,68

Niğde: 61,31

Ordu: 59,76

Osmaniye: 7,66

Rize: 80,15

Sakarya: 62,15

Samsun: 46,6

Siirt: 44,4

Sinop: 32,8

Sivas: 88,85

Şanlıurfa: 33,14

Şırnak: 21,57

Tekirdağ: 49,86

Tokat: 97,51

Trabzon: 65,65

Tunceli: 22,77

Uşak: 42,23

Van: 37,85

Yalova: 33,69

Yozgat: 66,33

Zonguldak: 74,76