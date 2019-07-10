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Sağlığı ele aldılar

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, ilimizdeki sağlık yöneticileriyle biraraya geldi.

Sağlığı ele aldılar

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, ilimizdeki sağlık yöneticileriyle biraraya geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:15
Sağlığı ele aldılar

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı önceki gün sağlık yöneticileriyle biraraya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde Dr. Ömer Sobacı ve diğer sağlık idarecileri ile çalışanlarca karşılanan Ceylan ile Ahlatcı, daha sonra bir toplantıya katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya ilimizin sağlıktaki genel kurumu hakkında bilgiler verildi.

Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, müdürlüğe bağlı başkanlar ve hastane yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda ilimize yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarının ele alındığı öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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