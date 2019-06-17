Sağanak yağışlar haftasonuna kadar sürecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, bölgenin büyük bölümünde geçen hafta yaşanan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle öğleden sonra görülecek yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Vatandaşların şiddetli yağışlar sonucu oluşabilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Gök gürültülü sağanak yağış şeklindeki sistemin hafta sonuna kadar etkili olacağı hatırlatılırken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği ifade ediliyor.

(Volkan SINAYUÇ)