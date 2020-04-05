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Sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çorum, Amasya ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

05 Nisan 2020 Pazar 00:45
Sağanak yağış uyarısı

Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

(İHA)

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