Sağanak yağış uyarısı

Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde ( Cumartesi ) Marmara'nın doğusu ,Batı Karadeniz ve Çankırı çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.