Sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde sağanak ve dolunun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.