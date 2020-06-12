Sağanak ve dolu uyarısı
Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Güncel 12.06.2020, 13:35
25
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde sağanak ve dolunun etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:07