Sadık Yılmaz, toprağa verildi

Kalbinden rahatsızlanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve burada tedavi altına alınan Sadık Yılmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetmişti.

Sadık Yılmaz’ın cenazesi saat 09.00'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınarak Üçköy'e götürüldü.

Üçköy’de gerçekleştirilen cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP önceki dönem İl Başkanı Eray Tüfekçi, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir, Murat Erdem, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Selim Güloğlu, CHP İl Genel Meclis üyeleri Suat Atalay, Özcan Çetin, CHP Belediye Meclis üyeleri Nazik Bulut, Hüseyin Gazi Uysal, Erkan Özbal, Şentürk Gülnaz, Mustafa Gürbüzer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyeleri, CHP önceki dönem yöneticileri, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Lokantacılar Odası eski Başkanı İsmet Çıtak, Yılmaz ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ise Covid-19 nedeniyle karantinada oldukları için cenazeye katılamadı. Sadık Yılmaz, Üçköy’de edilen duaların ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. (Haber Merkezi)